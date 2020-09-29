咖啡已是現代人不可或缺的日常飲品，而你每天喝幾杯咖啡？你知道每天該喝幾杯咖啡才好？對此說法眾說紛紜，自稱「咖啡重度飲用者」的營養師、大專院校講師林世航曾在食藥署《藥物食品安全週報》中強調，只要每日咖啡因總攝取量不超過300毫克，也就是每天最多喝1～3杯的咖啡量，再依自己體質及感受適量調整，就不用擔心了！

咖啡因分級標示作為衡量指標 依據自己體質找出適合飲用的杯數

很多人對咖啡又愛又怕，原因大多來自於錯誤的認知，林世航特地戳破三大咖啡迷思，並彙整出客觀的建議：

迷思一：喝咖啡能提神？

林世航指出，咖啡因的確會影響與生理時鐘有關的激素，但每個人對咖啡因的敏感度皆不同，有人喝咖啡之後會睡不著，但也有人照睡不誤，每個人應當依自己的體質適量飲用咖啡；咖啡因代謝時間大約8小時，且因人而異，若擔心晚上睡不著，過了中午後，就不要再喝含有咖啡因的食品及飲品，或可挑選咖啡因含量較低的咖啡。

迷思二：喝咖啡會有戒斷症？

林世航指出，重度過量飲用咖啡者，一旦停飲咖啡，很容易出現頭痛和手抖的戒斷症狀，但只需2周就能大幅緩解；建議喝咖啡適量就好，每日咖啡因總攝取量不超過300毫克。

迷思三：孕婦不能喝咖啡？

「根據資料顯示，早期胚胎不穩定時，若孕婦過量飲用咖啡，咖啡因攝取量和增加流產率呈正比關係。」林世航舉實證說明，至於坊間流傳咖啡恐導致胎兒畸形的說法，目前的研究資料看來，咖啡因和胎兒畸形尚無直接關聯。而每個人體質不同，孕婦能否喝咖啡，以及懷孕期間的咖啡飲用量還是先請教醫師、遵循醫囑比較保險。

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(中時新聞網)