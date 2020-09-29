台中市西屯區與北屯區兩所學校日前傳出疑似食用由北區某餐盒工廠供應晚餐後，陸續發現發燒、腹瀉、頭痛等症狀，衛生局長曾梓展29日表示，130人身體不適，目前還有5人留在醫院觀察，採樣調查後預計兩周時間可以知道哪一類的食物所造成，詢問學生反應發現「甜點味道怪怪的」，若食餘檢體檢出病原菌，將依違反《食安法》處6萬以上2億以下罰鍰。

曾梓展今日在市政會議前受訪表示，24日供餐出現身體不適的包括西屯區、北屯區與豐原3所學校學住宿學生，疑似食用由北區某餐盒工廠供應晚餐後，陸續發現發燒、腹瀉、頭痛等症狀。

「24日晚上的晚餐是由同一家的公司所提供的」，曾梓展表示，有3所學校陸續通報，立即派員採樣查證，馬上認定這家團膳業者要停止提供完善服務，再去稽查後，必須衛生情況都已經改善以後才恢復供餐

曾梓展說，疑食物中毒的學校，A校有47人，B校31人，C校52人，目前學生診治後比較沒有問題，針對團膳業者提供的便當，正查證屬於哪一類的食物所造成，採樣經細菌培養的時間，可能要兩個禮拜，才會有正式的報告。

到底那道菜有問題？曾梓展表示，餐點與甜點都還在查，但據在場學生有反應說，「甜點的味道又有異味」。

食安處指出，獲報後立即啟動調查機制，派稽查員至兩校及供膳餐盒廠商調查，並採集食餘、環境及人體檢體，以釐清造成學生身體不適原因，經初步調查了解，兩校住宿生9月24日及25日晚餐均由該餐盒廠供餐，分別於24日晚間9時及25日晚間10時出現腸胃不適等症狀。

食安處已勒令該餐盒廠暫停作業，教育局也立即啟動備援機制，改由協力廠商供餐，以確保供餐安全無虞。

曾梓展表示，若食餘檢體檢出病原菌，將依違反《食安法》第15條及同法第44條，處6萬元以上2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反《食安法》移送司法偵辦。

(中時 )