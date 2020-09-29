近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉國軍，並強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。兩岸關係日趨緊張，也讓開戰問題成熱議焦點。媒體人陳鳳馨表示，根據民調「20到29歲的年輕人」喊打喊殺喊得最強烈，那她必須呼籲這些年輕人「現在踴躍當兵」；否則若真開戰，難道真的要把這些不具軍事能力的年輕人送上戰場嗎？

陳鳳馨在網路政論節目《鄉民來衝康》中，引用上週《遠見》所做民調，指出兩岸如果開戰有54.2%的民眾「希望和談」、有22.3%的民眾「希望美國干預介入」、只有16.5%的民眾「希望硬戰到底」。

陳鳳馨強調，這份民調中有一題問很重要，它調查在兩岸關係緊繃的當下，希望「能多買武器備戰」者有39%，希望「能把錢省下來建設經濟」者有51%；而希望「能多買武器備戰」者的39%，其中最主要的族群是「20到29歲的年輕人」，就跟「希望硬戰到底」的16.5%族群重疊，都是這群「20到29歲的年輕人」。

面對民調結果，陳鳳馨坦言：「我很希望這些年輕人，現在踴躍當兵！」陳表示，這也是為什麼她剛要問在座來賓四叉貓「你到底會不會開槍？」「你到底會不會擦槍？」「你到底會不會分解槍枝？」其實這些都是已經很低階的軍事能力；現在我們的年輕人不當兵，可是喊打喊殺喊得最強烈，她要請問：「真的打仗了以後，真的把你們送上戰場嗎？」

(中時新聞網)