蔡政府近期持續對外宣示台美關係進入史上最佳狀態，國民黨立法院黨團擬提出公決案，要求蔡政府盡快促成台美建交。對此，行政院長蘇貞昌今表示，這幾年美國對台灣助力很多，「我們要一步一步有效跟美國加強關係，這是要奮鬥的目標。」

國民黨團有意提出立法院公決案，要求蔡政府盡快促成台美建交、美軍協防，黨團總召林為洲就表示，台灣最重要的就是要避戰，既然蔡政府無法接受藉由兩岸交流讓對岸降低敵意，並且要在美、中之間選邊站，那就徹底一點，直接促成台美復交，並且讓台美互動回到中美共同防禦條約時期，由美方派航母到台海協防。

對此，蘇貞昌今赴立院備詢前，被問到如何看待國民黨準備提出的台美建交公決案，他說，台灣跟美國就是在國民黨執政的時候台美斷交的，但美國是我們最重要的朋友，在蔡總統領導下，已經有效改善台美關係。

蘇貞昌強調，台美之間近幾年來互動一直升溫，也看到美國國會通過非常多的友台法案，無論是為台灣發聲，或者提供軍售，各種方面都看得到美國對台灣助力很多，「我們要一步一步有效跟美國加強關係，這是要奮鬥的目標。」

(中時 )