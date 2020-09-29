女星王思佳除了模樣性感外，出道20年的她，也以坦率大膽作風聞名，經常在節目上展現真性情與獨特幽默感，頗受觀眾喜愛，而她與從事貿易的男友Joe於2016年結婚，婚後保養得宜，仍不時在社群曬辣照造福觀眾，沒想到日前上節目竟吐露穿著打扮被酸「沒人妻樣」，讓她覺得相當苦惱無奈。

王思佳結婚後，沒有放棄演藝工作，仍勤上通告甚至成了「帶貨女王」，許多廠商都找她業配，從性感女星變身為性感人妻，而她最近作客《命運好好玩》，暢聊成為人妻的煩惱，主持人何篤霖聽說了些事情，便問她：「聽說妳被酸說人妻要有人妻的樣子？」，王思佳認了，表示對此感到很無奈。

王思佳對於被批評穿著大膽一事，覺得相當冤枉無奈，甚至大爆業界秘辛，坦言畢竟節目付錢找她上通告，「我們一定就是要穿少一點嘛，我總不能穿高領套頭毛衣出來錄影」，結果卻被網友留言大罵結婚了不該這樣穿，「妳老公不會生氣嗎？」，讓她感到生氣：「到底活在什麼時代？」，不能理解成了人妻之後需要處處受限。

至於老公感受的部分，王思佳說另一半從沒管過她穿怎麼樣出門，反倒是她自己有點改變，過去那些「戰袍」都沒再拿出來穿，反倒是朋友看不習慣，對她說：「我好想以前的妳」，說她以前是很敢穿的女生，讓王思佳兩難，但坦言結婚後「那開關有點被關掉了」。

(中時新聞網)