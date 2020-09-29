20200904中天新聞 民眾申請「安心旅遊」 8月被告知「名額用完」

安心旅遊補助掀起國旅熱潮，但當初編列39億預算不足頻傳煞車，昨交通部長林佳龍赴行政院報告獲得支持，安心旅遊補助確定如期執行到10月底，中秋、國慶連假出遊仍有小確幸。對此，網紅律師林智群卻質疑，國內旅遊既然超夯，為什麼還需要政府補貼？該補貼的是受疫情影響的旅遊業者，他甚至直接點名「佳O鳳梨酥需要補貼嗎？」。

交通部推出39億元「安心旅遊」國旅補助，不僅團體旅遊每人每日補助700元、自由行每人可享本島及離島各一次千元住宿補助，台灣觀光巴士之旅還祭出兩人同行、一人免費優惠，且有別以往，這次補助不分平假日，搭上全台解封出遊潮，引爆全台「報復性旅遊」，當初編列39億預算頻頻傳出不足。

立院交通委員會28日通過臨時提案，要求交通部必須執行至10月底。交長林佳龍28日向行政院報告，蘇揆表示贊同如期執行完畢，並指示不足19.2億元由交通部先調度既有預算，等紓困特別預算決算前跨部會調整協助。

中秋連假前政府再度「大灑幣」，律師林智群在臉書發文質疑：「政府這個邏輯我是看不懂，因為疫情關係，大家都不得不留在台灣玩，國內旅遊既然超夯，為什麼還需要政府補貼？」。

「政府補貼，應該針對那些被疫情影響到的旅遊業者，特別是原本主力放在國際旅遊行程的業者，他們在這波疫情下才是第一批撐不下去的」，林智群更直接點名「佳O鳳梨酥需要補貼嗎？」。

網友們則回應：「香蕉種一堆也要補貼，飯店開一堆也要補貼。蒜頭太貴又要叫。農產品便宜農民叫，太貴換消費者叫，巨嬰國！」、「現在灑的 也是未來孩子的錢 不敢生孩子的人倒不用面對債留子孫的難題」、「補貼不合理，政府補貼1千，原本2千的房型，業者馬上漲成3千，這樣補貼再多也沒用」、「一直都是這樣啊#股市破萬點國安基金護盤#報復性消費發振興券」。

(中時新聞網)