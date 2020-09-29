今年10/1日「國際咖啡日」適巧碰上中秋連假第一天，為搶攻年產值700億元的「黑金」商機，除85度C等連鎖咖啡祭出優惠刺激消費，麥當勞、PAUL保羅法國麵包甜點沙龍，以及美福飯店等速食與烘焙甜點連鎖與觀光飯店亦緊追便利超商和超市賣場之後搶搭話題列車，且祭出全新方案促銷，掀起市場熱戰。

「國際咖啡日」是2014年英國倫敦國際咖啡組織（ICO）與全世界咖啡協會為推動咖啡產業更加蓬勃而制定的節慶日。過往台灣連鎖咖啡與餐飲相關業者逢此節日，多以「買一送一」、「第二杯半價」的訴求促銷，但是今年開始業者融入了更多策略思維，希望藉此產業節慶日創造更多邊際效益，並使商機極大化。

85度C咖啡為了增加會員黏度與開拓新的會員，除全台連鎖門市10/1日當天上午十點開始，推出大杯招牌咖啡和大杯特濃招牌咖啡第二杯特價20元，另外，自即日起至起至10/2日，下載85 Cafe APP註冊新會員成功後，可以獲得一張中杯拿鐵第二杯20元優惠券，已註冊的61萬舊會員也可在9/28、9/30和10/1日收到活動推播通知，只要在其中一天按下推播連結，就可以獲得一張中杯拿鐵第二杯20元優惠券，票券會發送到新舊會員的85 Cafe APP票券匣中，優惠券的使用期限是10/3日與10/4日。

為搶「點數經濟」，85度會員消費滿50元可獲得點數一點，憑點數可免費兌換飲品、加料、飲料升級或獲贈折扣券，累積滿85點，並可自動升級VIP會員一年，每個月會獲得一張85折券。

台灣麥當勞則除提早自9月30日中午12點起即單對國際咖啡日發動促銷攻勢，在「LINE酷券」推出雙重優惠。除此自10月1日起至10月4日國道免收費時段，在「麥當勞得來速」使用「麥當勞報報APP」的消費者，出示新訊通知畫面，即可免費兌換55元特選黑咖啡，藉此增加得來速的接單量。PAUL法國麵包甜點沙龍也搭上列車推出「咖啡、茶飲買一送一」優惠，並自10月1日一直延長至10月4日，希望增加連假的來客數。

台北美福大飯店10月5日起至11月30日每天下午於Moment cafe & bakery推出「世界咖啡季」下午茶套餐。10月12日起至11月30日再推出「咖啡漫遊」住房專案，每晚6999元，期能迎合咖啡控並帶動餐飲與住房業績。

(工商 )