美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）在法國網球公開賽女單第一輪，經歷一場猶如洗三溫暖的比賽，7比6（7比2）、6比0擊退韓裔美籍選手安惠琳（音譯），闖進第二輪。

小威首盤打得相當辛苦，經歷72分鐘的搶七大戰，才以7比2收下，次盤則是大顯神「威」，連下6局橫掃世界排名第102的對手，談到兩盤比賽狀況大相徑庭，小威廉絲說：「我只是需要打得更有自信一點，就是打出我是小威的球風。」

安惠琳運氣有點「好」，美網、法網連續兩場四大滿貫賽單打第一輪碰上小威廉絲，美國ESPN表示安惠琳是第一位如此「幸運」的女將，這兩次她都無法通過小威這關，也用很奇妙的比喻形容小威打得很順手時的情況，安惠琳說：「感覺就像妳努力從反方向要阻止一輛全速前進的火車，實在是太難擋下了，當小威火力全開時真的很難撼動她。」

至於連兩場四大賽第一輪就碰上前世界球后的籤運，安惠琳回應：「我就是笑了出來，這情形真的太罕見了。」

下一輪小威對手一樣是熟面孔，正是今年美網女單8強賽手下敗將、保加利亞皮隆可娃，皮隆可娃說：「能夠對戰小威總是令人興奮。」

(中時 )