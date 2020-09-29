長期以來在高雄市素有「黑白喬事聖地」稱號的某知名茶行，今天清晨5點多，突然遭到10餘輛轎車包圍，衝下一群不明人士持棍棒將茶行老闆停放在店外的高級休旅車砸毀後迅速離去，警方獲報到場時歹徒已一哄而散，但在現場拾獲時疑似歹徒落的手機，再調閱附近監視器後，已掌握涉案份子身分，目前正陸續續傳喚到案。

但知情人士表示，茶行負責人是高雄「喊水會結凍的」的地方人士，這群歹徒如果不是背後一群無知小屁孩，就是還有一票更大勢力在支撐，否則’不會傻到去招惹這位黑白兩道都尊敬十分的地方人士。

警方根據目擊者及監視器畫面調查，查出約有10輛車聚集在現場，其中有5名男子持棍棒負責砸車，但到底事糾紛為何而起仍不得而知。但當時茶行負責人在屋內睡覺，因聽到屋外傳出巨響，打開屋門一看才發現自己的百萬休旅車已遭砸毀，目前警方已鎖定歹徒作案車輛。

警界人士對於有人敢對這家茶行動手也相當好奇，警方透露，茶行負責人早年外界稱「高雄情色教父」，但近幾年已搖身一變成為博弈大亨，身價高達百億。不少當地政界選舉或派系喬事固票，都要茶行負責人出面才有得談

而該間查行過去更是高雄黑白兩道、地方角頭勢力談判喬事重地，入夜後常有不明人士出入聚集，去年9月，直播主連千毅與高雄地方角頭「大仁哥」鬧得腥風血雨，惹出著名的出高雄之亂時，透過1名在地大哥居中協調談判，地點就是在這家茶行。

這家茶行數十年來有無數政商人士，黑白兩道重量級人士出入，因此向來不敢有人敢在太歲爺上動土。但今天卻遭到不明人士侵門踏戶，警界人士憂心，檯面上雖一片祥和，但檯面下就部會那麼單純，勢必引發兄弟間的紛爭目前正密切注意案情發展。

(中時新聞網)