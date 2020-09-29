蘋果在9月17日正式對外釋出包含iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7以及tvOS 14等四大系統的正式版本。不過可能因為保留給開發者修改程式的時間過短，導致不少App與iOS 14適配不及的災情。除此之外，升級watchOS 7也導致不少Apple Watch Series 3用戶的手錶不斷重啟、耗電嚴重，成為了最新的升級受災戶。

蘋果今年度推出的watchOS 7，加入了睡眠偵測、洗手秒數偵測等功能，凡Apple Watch Series 3以上的機種皆可升級。但近日在蘋果官網、《MacRumors》網站論壇上，湧現不少用戶抱怨，大多是Apple Watch Series 3用戶升級後爆發了災情。

據了解，Apple Watch Series 3用戶升級至watchOS 7，出現的不穩定情況包含8小時內耗電50%（以往可能還會有剩下80%的電）、短時間內無故重新啟動、容易與iPhone之間失去連線、複雜錶面上的功能，例如活動狀態、天氣等無法正常顯示。根據以上內容可以判斷，出現這些情況將導致Apple Watch Series 3無法維持正常的續航力，許多功能也無法正常使用。

升級後手錶顯得更不穩定的情況，讓不少用戶嘗試自行解決，例如重置（且並非透過備份回復），或是升級到watchOS 7.0.1，但是都無法順利解決問題。

不少Apple Watch Series 3用戶升級watchOS 7爆發災情，用戶在網路論壇上頻發抱怨。（摘自MacRumors論壇）

不少Apple Watch Series 3用戶升級watchOS 7爆發災情。（摘自蘋果官網）

就此來看，如今Apple Watch Series 3的用戶只能暫停為手錶升級系統的計畫，等後蘋果為已經遭遇災情的用戶提出可行的解決辦法，或是釋出更新、更穩定的watchOS 7版本後，再行升級。

目前蘋果官網提供販售的Apple Watch，包含最新的Series 6、SE，以及Series 3，後者是入門款式，價格僅NT$5990元起。但若要支援家人共享設定，利用家人的iPhone，來幫手中沒有持有iPhone的用戶來設定Apple Watch的話，僅支援Apple Watch Series 4以上的款式，還請留意。

(科技)