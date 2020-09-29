隨著消費者對於產品美學的日益關注，CMF（色彩、材料和表面處理）在工業領域中正變得越來越重要。為了探索和激發將CMF應用於產品設計的創新方法，材料製造商科思創與以材料為主導的Chris Lefteri Design設計工作室（Chris Lefteri Design）攜手合作，共同發佈了分別針對汽車產業以及電子、電器與家電產業於2021和2022年的CMF設計趨勢手冊。

手冊根據汽車和電子、電器與家電這兩個產業的特徵，就色彩、圖案和紋理等各方面進行了CMF設計趨勢分析。隨著大眾對於產品永續性的要求不斷增加，設計方向也將呈現出傾向自然的趨勢。手冊重點介紹了具有自然紋理、富有美感且包含豐富細節的材料，這些材料可提供更多的舒適感和放鬆感。聚碳酸酯作為科思創於1953年發明的多功能塑膠，具有較高的靈活性，可與CMF設計趨勢相結合。這些材料解決方案不僅可實現功能性的需求，且能同時提供具創造性的視覺效果，為設計師帶來靈感。

Chris Lefteri Design設計工作室負責人Chris Lefteri表示，我很高興能與像科思創這樣值得信賴和具有影響力的製造商合作。科思創在這兩個產業都具備專業知識，並專注於材料的研發創新，對我們來說，這項合作是一個絕佳機會，協助我們擴大市場範圍，並在設計過程中實現材料的多元化應用。

科思創副總裁暨聚碳酸酯業務部全球色彩與設計中心負責人Christopher Stillings博士表示，透過與Chris的合作，我們期待可以啟發更多的合作夥伴共同創造並實現富有美感、高效且充滿靈感的設計，近而為我們的客戶帶來更多價值。

此外，科思創還發佈了一套CMF美學色板，旨在利用顏色和紋理飾面的各種組合，為工業設計師探索聚碳酸酯材料的新興應用領域，衍生創造出更多靈感。這套全新的CMF美學色板是用鵝卵石大小的色板嵌入射出在汽車形狀的底板上，涵蓋了24個趨勢代表色，並且與各種紋理及飾面相結合。使設計師可以更方便地地掌握聚碳酸酯的特性，捕捉不同組合的視覺效果，從而迅速地完成產品由設計到發佈的過程。

作為材料加工技術領域的專家，科思創的CMF團隊擁有從「前端趨勢研究」至「後端設計應用 」的全方位能力，能夠提供具有高美學價值，又可應用於小量生產的解決方案。透過著色劑應用和加工技術方面的專業知識，科思創已擁有一系列由自身材料所開發的CMF解決方案。

(工商 )