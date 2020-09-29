業績題材撐腰 日馳股價續飆漲 10:022020/09/29 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車關鍵零組件廠商日馳（1526），受惠全球掀起自行車搶購熱潮，帶動自行車零配件廠商訂單滿手，日馳前七月每股稅後賺逾2元，在業績題材撐腰下，近期股價漲勢凌厲，今日開盤價量齊揚、股價最高站上54.40元，大漲了3.2元，漲幅高達6％，成交量已衝破1.3萬張。 日馳上半年EPS1.71元；由於近期股價飆漲，已被列為警示股，因此公佈7月合併營收1.2億元，稅前淨利2319萬元，稅後淨利1855萬元，單月每股盈餘0.31元；前七月EPS達2.02元。 (工商 ) #全球 #日馳 #自行車 #業績題材 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資按讚智邦 目標價喊280元 04:102020/09/29 證券．權證 秋節前氣勢旺 台股開盤漲逾百點 聯電飆漲逾5％ 09:152020/09/29 財經 多頭反撲 15檔業績旺股領航 04:102020/09/29 證券．權證 5＋1風險 尋求防禦性標的 04:102020/09/29 證券．權證 Deloitte 稅務專欄－綠色金融行動方案2.0，開啟永續金融新紀元 04:102020/09/29 金融．稅務 台股連續二日反彈 指數站上12,500點關卡 09:252020/09/29 財經 熱門股－華邦電 轉單題材助漲停 04:102020/09/29 證券．權證 新唐辦現增 認股基準日11／3 04:102020/09/29 證券．權證 《半導體》轉單效應預期 晶圓雙雄樂漲 09:432020/09/29 財經 塑化報價漲多於跌 華夏、國喬樂 04:102020/09/29 證券．權證 財經熱門新聞 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 不怕中芯被掐死！拚晶片業續命 陸官媒喊「新長征」準備 - 財經 游道生打造「橘舍三食」體驗夢幻露營區 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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