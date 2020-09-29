自行車關鍵零組件廠商日馳（1526），受惠全球掀起自行車搶購熱潮，帶動自行車零配件廠商訂單滿手，日馳前七月每股稅後賺逾2元，在業績題材撐腰下，近期股價漲勢凌厲，今日開盤價量齊揚、股價最高站上54.40元，大漲了3.2元，漲幅高達6％，成交量已衝破1.3萬張。

日馳上半年EPS1.71元；由於近期股價飆漲，已被列為警示股，因此公佈7月合併營收1.2億元，稅前淨利2319萬元，稅後淨利1855萬元，單月每股盈餘0.31元；前七月EPS達2.02元。

(工商 )