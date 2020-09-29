永大機電大陸電梯接單、出貨及安裝持續回溫，9月合併營收可望超越去年同期，第三季大陸轉虧為盈，今年大陸事業可望損益兩平。明年台灣及大陸兩岸接單成長大爆發，將優於今年。今（29）日以股價上漲0.70元而以55.1元開出，隨後拉回，最低價為54.8元，目前呈現上漲走勢。

永大擺脫第一季大陸電梯事業受疫情影響而下滑，第二季急起直追，大陸電梯接單、出貨及安裝台數，均比去年同期回升。尤其在永大董事長許作名坐鎮大陸，8月合併營收達14.43億元，年成長23.31％；前八月合併營收94.09億元，年增率6.53％。

永大指出，永大前八個月大陸電梯接單年成長近二成，是少數不受疫情影響，兩位數成長的公司。大陸電梯事業從6月起轉虧為盈，7月起進入出貨高峰，月出貨1,300台以上，8月出貨約1,500台，7、8月大陸事業均獲利，第三季大陸事業有機會轉虧為盈，全年追求損益兩平。全年大陸接單25,000台、出貨12,500台以上目標均不變。

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