中國需求強勁支撐，周一LME基本金屬期貨多收揚；其中銅價走強，因對中國需求強勁的支撐，但對長期前景的疑慮以及庫存增加，進一步限制漲幅，盤中指標三個月期銅上漲0.5%，報每噸6,578美元，自上周觸及27個月高點以來，目前銅價向下修正逾4%。

分析師指出，近月中國大規模的財政措施提振了經濟活動和工業金屬需求，雖需求仍在上升，但速度已不如從前，將於周三公佈的9月份中國製造業採購經理人指數，尤其是新訂單和出口訂單指數，將受到密切關注，以尋求找有關工業金屬需求增加的線索，另外，美元貶值，使得以美元計價的大宗商品對持有其他貨幣的人來說更便宜，這可能會提振需求。

周一終場報價，期銅上漲27美元，報每公噸6572美元；期錫漲159美元，報每公噸17344美元；期鎳漲240美元，報每公噸14504美元；期鋅漲63美元，報每公噸2432美元；期鋁漲26.5美元，報每公噸1775美元；期鉛跌0.5美元，報每公噸1834美元。(商品行情網)

(時報資訊)