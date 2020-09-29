菲律賓總統杜特蒂(Duterte)周一稍晚針對臉書發表聲明，表示臉書不能阻止他宣傳政府目標的努力，臉書也應該在菲律賓談論其目標。

杜特蒂在深夜的電視演講中表示，菲律賓讓臉書在該國營運，希望臉書也幫助他，如果政府無法提倡一些對人民有益的事物，那請問臉書在菲律賓的目標為何？

臉書在9月22日移除了一系列來自中國和菲律賓的虛假帳號，包括一些批評菲律賓共產黨和隸屬共產黨的新人民軍(NPA)帳號。臉書將菲律賓部分假帳號連結到軍方和警方，但兩者均否認持有該假帳號。

但軍方隨後對臉書行動表達遺憾，認為這些網頁能提高民眾對共產黨招募行動的認識。菲律賓政府與隸屬共產黨的反抗組織新人民軍之間的衝突，早於1968年開始，成千上萬人遭殺害。

杜特蒂指出，如果臉書正在鼓吹叛亂的因素、如果臉書無法調和自己的目標，那我們就必須對話。

臉書曾表示，移除假帳號是因為這些帳號涉入了「協同的不真實行為」。

臉書已成為政治戰場，在2016年強化了杜特蒂群眾基礎，協助其獲得選舉勝利。

(時報資訊)