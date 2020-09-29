《商情》憂供應減 棕櫚油期貨止跌持平 10:002020/09/29 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 憂供應減，周一棕櫚油期貨止跌持平；因市場擔憂在中國十一黃金周假期前，投資者拋售棕櫚油期貨變現，致馬來西亞棕櫚油價格盤中一度下跌2.6%。 不過馬來西亞上周新冠肺炎確診者達近2周新高，其中多數來自該國棕櫚油生產地沙巴州，因此沙巴州的四個行政區將實行嚴格的社交管制，如此可能減少棕櫚油產量與出口，進而逆轉棕櫚油價格盤中跌勢。 終場12月交割棕櫚油持平，報每噸2,822馬幣（676.25美元）；大連期交所1月棕櫚油期貨上漲0.4％，豆油上漲0.7％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #期貨 #沙巴州 #供應 #馬來西亞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南美生產國見旱象 CBOT玉米期貨漲 20:102020/09/28 財經 《期貨》三大期指皆漲 10月台指期開高63點 09:092020/09/29 財經 《期貨》三大期指全面開高 10月台指期漲97點 09:092020/09/28 財經 《國際社會》選舉投票引感染 馬來西亞在沙巴州實施社交管制 16:482020/09/28 財經 《國際經濟》新冠疫情升高 油價續跌 12:332020/09/28 財經 商品期貨趨勢專欄－需求疲弱 原油續下探 04:102020/09/28 證券．權證 強彈卻量縮 台股滿月缺一角 04:102020/09/29 財經要聞 分散能源採購風險 燃氣計畫漏氣 04:102020/09/28 財經焦點 中火增機組 中市府促汰舊換新 04:102020/09/28 財經焦點 離岸風電概念股 工程升溫 中鋼、新光鋼營運帶勁 04:102020/09/28 證券．權證 財經熱門新聞 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 不怕中芯被掐死！拚晶片業續命 陸官媒喊「新長征」準備 - 財經 游道生打造「橘舍三食」體驗夢幻露營區 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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