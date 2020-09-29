憂供應減，周一棕櫚油期貨止跌持平；因市場擔憂在中國十一黃金周假期前，投資者拋售棕櫚油期貨變現，致馬來西亞棕櫚油價格盤中一度下跌2.6%。

不過馬來西亞上周新冠肺炎確診者達近2周新高，其中多數來自該國棕櫚油生產地沙巴州，因此沙巴州的四個行政區將實行嚴格的社交管制，如此可能減少棕櫚油產量與出口，進而逆轉棕櫚油價格盤中跌勢。

終場12月交割棕櫚油持平，報每噸2,822馬幣（676.25美元）；大連期交所1月棕櫚油期貨上漲0.4％，豆油上漲0.7％。(商品行情網)

(時報資訊)