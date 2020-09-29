1.聯電(2303)：昨獲三大法人買超60289張，加上昨夜ADR漲逾17%，盤初股價最高達29.3元，但調節賣壓增強，漲幅縮減至約2.5%。

2.勤美(1532)：外資昨擴大買超逾百張，激勵早盤股價漲逾3.5%，躍過5日線。

3.富邦媒(8454)：momo購物網大啖月餅商機，9月業績看俏，今早股價漲逾2.7%、站回700關，收復5日線、季線。

4.萬海(2615)：再砸15億元買長虹內科廠辦，為半年內第二棟，早盤漲逾2%、一度衝上波段新高價，但高檔賣壓隨即湧現，股價翻黑。

5.世芯-KY(3661)：陸拚CPU自給率，H2營收吃補，股價漲逾2%。

6.美食-KY(2723)：連假利多可期，晨盤上漲近3%，重返5日線、劍指10日線。

7.國巨(2327)：結盟鴻海，向蘋果供應鏈再邁一步，市場正面看待，早盤攻高逾6%。

8.聯茂(6213)：大陸5G基地台標案開標將帶動拉貨需求，股價觸底反彈，大漲逾6%。

9.鴻海(2317)：攜手國巨提升關鍵零組件價值，買盤進場推升股價走高逾1%，向季線靠攏。

10.淳安(6283)：車載產品後勢看俏，今日續強以漲停板開盤，惟獲利了結賣壓出籠，多空交火，漲幅在5~7%間震盪。

11.橙的(4554)：H2營運有看頭，高檔整理結束，早盤放量上攻大漲7%。

12.國產(2504)：房市景氣熱絡，外資、投信齊作多，下檔空間有限，一度攻高2%。

13.浩鼎(4174)：資源整併，取得潤雅67％股權，激勵開盤跳空漲停鎖住，一舉收復月線及半年線。

14.欣普羅(6560)：買盤強力點火，繼昨日強攻漲停後，晨盤一度飆漲5%。

15.玉晶光(3406)：遭外資連六賣，早盤獲買盤承接，股價止跌反彈2%，挑戰重返五日線。

16.大同(2371)：市場派林文淵喊無中資問題，早盤觸及漲停。

17.羅昇(8374)：外資昨小幅回補，早盤一度漲逾6%改寫前高，惟高檔賣壓隨之出籠，限縮漲幅至約2%。

18.倫飛(2364)：空軍壓境，早盤連吞3根跌停。

19.開發金(2883)：三大法人連2日買超，早盤小漲1%。

(時報資訊)