投資人逢低承接上周受到重創的銀行股，以及中國最新公布的工業獲利數據報喜，周一歐洲股市強勁反彈。
周一泛歐Stoxx 600指數大漲2.22%，收在363.39點，收復了上周重挫3.6%的部分失土，並創下6月中以來最大單日漲幅。
銀行股漲幅領先，終場飆升5.6%，為8個交易來首次收高。受平保增持至8%的題材激勵，匯豐控股大漲8.89%，延續在香港股市的升勢。
德國商業銀行（Commerzbank）指派新任執行長，股價勁揚5.60%。其他銀行股亦強勁走高，德意志銀行、渣打、巴克萊均漲逾7%，法國農業信貸銀行（Credit Agricole）收漲5.78%。
高度依賴中國需求的汽車股與工業股大漲逾3.5%。
以個別市場來看，英國富時100指數收漲1.46%，德國DAX指數收漲3.22%，法國CAC 40指數漲2.4%，義大利富時MIB指數漲2.47%，西班牙IBEX 35指數漲2.46%。
(時報資訊)
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