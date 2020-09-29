中式連鎖餐飲品牌八方雲集今(29)日以每股138元登錄興櫃，早盤股價狂飆百元、逾80%，一舉超越觀光股王瓦城股價，也成為今年以來申購熱、興櫃股熱潮的最新焦點股。

八方雲集以每股138元登錄興櫃，開盤後股價狂飆，一度達250元高點，大漲112元或81.59%。截至上午9點55分，八方雲集股價漲勢收斂，上漲66元或47.82%、暫報204元，瓦城以目前價位230元重回觀光股王寶座。

無懼新冠肺炎疫情肆虐，八方雲集上半年每股純益達4.99元，一掃掛牌餐飲股在疫情衝擊下的慘淡表現，八方雲集在29日興櫃的消息，麥味登母公司揚秦國際也將在年底轉上櫃，成為繼亞洲藏壽司以來，最新一波餐飲股投資熱潮。

八方雲集旗下除了有在台灣知名的煎餃連鎖店，目前在台開店數達990家，梁社漢排骨也來到59家的表現；同時，在香港也有開設百芳池上便當、台式八方麵屋等子品牌，建立起完整產品帶。

(中時新聞網)