天使隊本季持續沉淪，總管慘遭開除，本季被寄予厚望的大谷翔平不但沒能重拾「二刀流」身手，連「一刀流」表現都一落千丈。無論如何他還很想登板投球，總教練麥登(Joe Maddon)也還未放棄希望。

大谷透過翻譯對《美聯社》說：「從數據上能看出我本季表現不太好，我很清楚，我發現季外有很多需要鍛鍊的地方，我期待趕快著手。」

大谷2018年季外接受右手肘韌帶重建手術，2019年12月完成投球復建，他認為練球時間表被疫情打亂，否則狀況不會這麼差。他今年登板兩場，合計短短1.2局被打7分，自責分率高達37.8。他受傷前的自責分率是3.31。

意外的是大谷打擊也跟著暴跌，2019年開季他韌帶手術後轉為全職打者獲得成功，打擊率0.286。不料2019年季末又「先天性髕骨分裂」去開膝蓋手術。兩次大手術之後，2020年他打擊率跌到0.190。另一個令人擔心的是他體力滑落很快，他登板時仍可以火球連發，但球速會忽然下跌並一去不返。

麥登和大谷都相信是心理因素，大谷說：「我只需要找回過去那個能夠盡情投球的自己，到時候一切都會回歸正常的。」

(中時新聞網)