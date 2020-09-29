隨著11月大選逼近，美國總統川普民調持續落後民主黨對手拜登，不斷有消息指出，川普可能使出殺手鐧製造10月驚奇，轉移焦點，翻轉選情。
據美國《空軍》（Air Force）雜誌報導，MQ-9「死神」（Reaper）無人機最近參加海上軍演，打擊海上目標，而這是美國空軍首度在太平洋上進行無人機戰術訓練。
而《環球時報》社評29日指出，尤其令人關注的是，《空軍》雜誌刊登的照片顯示，相關人員制服上的臂章印著中國地圖形狀的紅色剪影，而剪影上疊加著MQ-9無人機。廣泛認為，這極不尋常。
(中時新聞網)
隨著11月大選逼近，美國總統川普民調持續落後民主黨對手拜登，不斷有消息指出，川普可能使出殺手鐧製造10月驚奇，轉移焦點，翻轉選情。
據美國《空軍》（Air Force）雜誌報導，MQ-9「死神」（Reaper）無人機最近參加海上軍演，打擊海上目標，而這是美國空軍首度在太平洋上進行無人機戰術訓練。
而《環球時報》社評29日指出，尤其令人關注的是，《空軍》雜誌刊登的照片顯示，相關人員制服上的臂章印著中國地圖形狀的紅色剪影，而剪影上疊加著MQ-9無人機。廣泛認為，這極不尋常。
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