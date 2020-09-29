快艇總教練瑞弗斯拋出自卸兵符的震撼彈，球團老闆鮑默隨即發出聲明稱讚瑞弗斯是好教練，但瑞弗斯感慨沒能帶領球隊走向奪冠之路，但仍相信快艇有朝一日必能圓隊史首冠夢。

瑞弗斯曾在2008年幫助塞爾提克摘下總冠軍，2013年入主快艇，7年之間僅在2018年止步例行賽，但6次季後賽卻最遠走到西區四強，始終無法取得分區爭冠資格，因此外界不少質疑聲浪，加上本季在擁有里歐納德與保羅喬治兩名全聯盟最頂級悍將的情況下，竟在3比1聽牌優勢遭到金塊逆轉，即便老闆鮑默力挺，但瑞弗斯最終扛不住壓力選擇離開。

瑞弗斯在快艇執教期間356勝208敗，勝率63.1%，以此戰績來看是一位非常出色的教練，然而季後賽戰績卻只有27勝32敗，不及五成的勝率顯示瑞弗斯在激烈碰撞的季後賽掌握能力遠比例行賽來得差。

瑞弗斯表示，「當我決定接下教練這份工作時，我的目標是幫助球隊拿到勝利、吸引自由球員加盟以及為這支球隊奪得總冠軍。雖然我能夠完成大部分目標，但是現在我卻無法實現終極願望。儘管這是一個令人失望的賽季，但我相信你們距離夢想不遠，感謝所有幫助我們走到現在的球員、教練以及工作人員，更重要的是感謝球迷，我們一起經歷了很多，我對在快艇執教的這段時光深表感激。」

“對於快船隊來說，道格（里弗斯）是一個非常棒的教練，是一名不可思議的使者，一個在動盪時期的力量支柱。他帶領球隊獲得了無數的勝利，為我們球隊發展奠定了基礎。我非常感謝道格為快船與洛杉磯這座城市做出的承諾與貢獻，我也對球隊管理層與我們的球員滿懷信心。我們會找到合適的教練帶領球隊繼續前行並完成最終目標。”快船老闆鮑爾默在新聞發布會上說道。

(中時 )