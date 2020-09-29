昨天有民眾在臉書地方社團發文，並附上幾張照片，指出在人來人往的永和樂華夜市旁，已連續出現3個女生，在某個營業場所前便溺，就連在監視器監控的狀態下，也毫無避諱，行為誇張讓人直呼「好噁心」。

網友於臉書《我是永和人》發文並附帶照片，照片中的女生頭戴「西瓜式」半罩安全帽，臉部以口罩遮掩，整個人蹲在停放機車的後方便溺。原PO表示最近已有3個女生，晚上喜歡至樂華夜市旁的某個營業場所門口排放穢物，而照片中的女子，就連攝影機燈不斷地閃爍拍攝，也絲毫不在乎，將自己的大便排出後，還忍不住回頭看了一下，讓原PO看了傻眼喊，「捨不得應該是把它清掉放皮包帶回去吧！不是留給別人幫妳善後，很噁爛內。」並籲大家注意黑暗處，小心踩到黃金。

一名網友在臉書社團發文指出，最近永和樂華夜市附近出現3名女子，會在某營業場所前便溺，讓他直呼噁心，但也提醒附近民眾「別踩到」。（圖／翻攝自臉書《我是永和人》）

貼文曝光後，立刻引起網友議論，紛紛以「這也太噁了」、「這樣的女生，竟然有三個，太可怕了，這是為了要報復什麼事情的惡作劇嗎？」、「太誇張」、「我剛以為是路邊的野狗野貓，傻眼」、「找一間廁所有這麼難嗎？」、「內褲不會屌賽嗎」。

該名女子在路邊便溺結束後，還回頭看一眼，才離去。（圖／翻攝自臉書《我是永和人》）

依據《廢棄物清理法》第27條第7款規定，隨地便溺可處1200至6000元罰鍰，而有網友認為，該名女子應該是「精神異常者慣犯」，因即使憋不住，也會看身上有無衛生紙做清潔，因補擦比路邊便溺更加難受，因此，若確認對方有精神異常，開罰並無具體成效。

(中時新聞網)