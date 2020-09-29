行政院長蘇貞昌今（29）日到立法院報告110年度中央政府總預算案，近來兩岸情勢緊張，就怕衝突一觸擊發，台灣基進黨立委陳柏惟針對全民國防預算、全民防衛動員等相關問題進行質詢，並問蘇貞昌，若飛彈打到立法院，是否知道要緊急疏散僅擊應變地點在哪？蘇貞昌則回「我沒很了解」。

陳柏惟主張「刺蝟台灣」，我們不一定要傷害人，但別人傷害我們要讓他受傷流血，但全民國防這件事，不只是發生戰爭時誰要拿槍、要去哪裡集合，連第一時間要跑去哪裡都不知道，這樣哪有算全民國防。

陳柏惟指出，一定要有集合的地方，然後再透過電視、手機、廣播，知道要去哪個部隊，總不能全部都往軍營衝吧，而各地區公所其實都有宣導，也有編列預算，但實際效果如何，真的不是每個人都了解，至少怎麼應變、要跑去哪，要先讓民眾知道，並確實落實相關預算。

立委陳柏惟比較台灣、新加坡、以色列與瑞士教召方式。（圖／摘自國會頻道直播畫面）

對於教召，陳柏惟比較台灣、新加坡、以色列與瑞士，認為台灣在這方面的訓練相對不足，且有些人收到教召通知就飛出國，甚至有6成的後備軍人沒接受過教召。

對此，國防部長嚴德發表示，後備改革方案已完成相關規劃，包括訓期增常、人數增加、組織調整等都有在規劃，適當時間會對外公布。

蘇貞昌也強調，總統指示，大家並非都在軍事單位，但大家都有責任，後備要怎麼做好，國防部有整套計畫，行政院也有安排預算，會朝這方面努力。

(中時新聞網)