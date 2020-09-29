蔡政府開放含有瘦肉精(萊克多巴胺)美豬的行政命令、要從備查改為審查，並在本會期闖關。立法院衛環委員會召集蔣萬安上午表示，他將在10月中旬安排公聽會，希望讓政府的做法及民眾的聲音可以充分表達出來。

蔣萬安上午接受《POP撞新聞》黃暐瀚訪問。主持人詢及蘇揆未依立法院議事規則，反質詢立委蔣萬安「你吃美國豬有出事嗎？」的對談。蔣 萬安說，他當時是主張進口美豬一定要標示是否含瘦肉精，不能只標產地，但蘇揆一直跳針不正面回答，然後就對他反質詢，他感到非常遺憾。

蔣萬安說，2012年民進黨還強調遵照國際標準，但現在卻要進一步開放，他希望行政部門可以很誠實的告訴國人，是基於什麼樣的理由要開放，因為過去民進黨一直反對，很多科學證據也證明瘦肉精對人體有害，否則不會8月28日宣布開放後，又禁止校園、國軍、運動選手食用瘦肉精。

蔣萬安說，當國內全部肉品都規定瘦肉精零檢出時，才可以只標示產地，但開放含瘦肉精美豬進口後，就要標示瘦肉精，民眾才能有選擇。

被視為藍營下屆台北市長的蔣萬安也指出，不管是為了戰略目標或重啟談判，要開放瘦肉精美豬進口，政府都可以誠實說， 但後續也要把怎做好把關、查驗等都講清楚；很多民眾都講，許多問題行政部門都沒說清楚，8月28日就宣布明年1月1日要開放，接著才要到立法院進行專案報告，相關程序「本末倒置」。

被問到如何阻擋瘦肉精美豬在立法院闖關，蔣萬安說「非常困難」，因為立法院的生態，從過去4年到今年第一個會期，立法院幾乎就是執政黨的立法局，民進黨用多數力量強行通過任何想通過的法案，所以在野黨很難扭轉這樣的局勢，但他會在行政命令覆議期過後，也就是10月中排公聽會，目前正在連繫專家學者；他說，安排公聽會，主要是希望讓政府後續的做法，以及民眾的聲音都可以充分表達出來。

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(中時 )