國民黨副祕書長李彥秀在臉書發文，大酸中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中應是「2020諾貝爾醫學獎大熱門」，原因是陳時中宣稱「台灣人氣質好，靠著我們的氣質可以打敗病毒。」她說，不買中國製疫苗還符合民進黨「逢中必反」的邏輯，但拿氣質當成對抗新冠肺炎的最佳疫苗，這項醫學上的偉大成就與發現，肯定是今年諾貝爾醫學獎的大熱門。

李彥秀說，9月27日，中央流行疫情指揮中心舉辦防疫紀錄片首映暨防疫獎章頒獎典禮，陳時中部長感性指出防疫是跟看不見的敵人在打仗，用有限的科學證據和能力去對抗疫情。陳時中還以台語表示，「台灣人真福氣，現在成功，還要繼續拚，台灣人氣質好，靠著我們的氣質可以打敗病毒。」

她說，不買中國大陸產製的疫苗還可以理解，起碼符合民進黨「逢中必反」的形式邏輯，但是「用氣質就可以打敗病毒」，這項醫學上的偉大成就與發現，肯定是今年諾貝爾醫學獎的大熱門。

「民進黨政府精神戰力無極限。」李彥秀說，前有「用愛發電」、「功德長照」、「嘴巴撐港」，現有「氣質抗疫」，民進黨活像清朝末年的義和團，以為唸幾句咒語，就真的神功護體。「氣質可以抗疫」，假新聞，陳時中要不要先關三天？有這樣反智的政府，臺灣人民恐怕真的只能禱告自求多福了。

(中時 )