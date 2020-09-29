信用卡結帳方便又快速，許多人都會申辦！大陸一名女子近日收到13.7萬台幣的天價帳單，原以為是詐騙，向銀行申請明細才知是11年前刷了853元的帳單沒繳，但期間因為搬家而沒收到帳單，才讓違約金與利息狂滾，目前該女已與銀行商討解決方式。

根據《看看新聞》報導，大陸一名唐姓女子近日收到帳單，看到一筆32154人民幣（約台幣13.7萬）的費用，當下以為是詐騙，便向銀行申請消費明細，才發現是2008年與丈夫去北京工作，隔年刷了200元人民幣（約新台幣853元），但遲沒繳費，所以違約金加上利息滾，才變成如今的驚悚天價。

唐姓女子表示，她與丈夫兩人搬回重慶後，除了居住地址更動外，電話號碼也換了，因此遲遲沒有收到繳費帳單，十多年來也不曾去該銀行辦理業務，久了也就忘了此事。直到今年七月，丈夫去該銀行辦金融卡，才收到「價格驚人」的催繳帳單。

唐姓女子也說，當時並不知道那是信用卡，以為是一般的金融卡。目前已和該銀行溝通討論要如何處理此筆費用，並釐清中間是否出狀況，為何11年後才收到催繳帳單。

(中時新聞網)