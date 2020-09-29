台南一名王姓男子，今年三月到火車站旁某飯店應召站，以一次2700元價錢與阮姓應召女進行性交易，但王男疑似沒撐過前戲就提前繳械，認為2700元是全套的價格，「前戲」只算半套，要求阮女再來一次，但遭拒絕，阮女還指控王男給的錢有2000元是假鈔，2人發生拉扯，王男欲搶奪阮女包包裡的錢來比對，反被應召站人員爆打，王男控告應召站詐欺與傷害、阮女則告王男搶奪。

據「三立」報導，王男提前繳械時，阮女認定他已經算「一次」，如果要繼續應該加錢，不過王男認為前戲只算半套，2700元是全套，雙方因此爭論不休，阮女於是指控王男，給的錢裡面有2000元是假鈔，雙方因而爆發拉扯衝突。

警方獲報抵達後，王男控訴阮女服務只做了「半套」，付錢後還被誣賴給假鈔，還被應召站業者毆打，要告阮女跟應召站詐欺、傷害。阮女則供稱，她檢查王男給的錢，發現其中有假鈔，才會找應召站的人來，加上王男又要搶奪她的皮包，於是反控王男搶奪罪。

由於王男坦承有動手搶阮女皮包，被警方依搶奪現行犯逮捕。雖檢方經過半年調查不相信阮女說詞，後因雙方已和解，因此不起訴處分。

(中時新聞網)