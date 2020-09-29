國際機器人協會IFR發布最新報告指出，全球工業機器人累計運作數量已達270萬台，創歷史新高。法人指出，在製造業現代化升級、數位轉型需求拉動下，未來3年新增安裝量將逐年成長，為機器人產業醞釀「估值再提升」的多頭行情！

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰指出，近幾年，機器人指數的本益比落在21~39倍區間、股價淨值比為2.5~3.3倍區間。在AI技術的幫助下，機器人走向更加智慧化，預期也會帶來「估值再提升」的行情。

根據IFR報告，去年雖然受到美中貿易戰影響，全球工業機器人新增安裝量只有37.3萬台，低於40萬台水準，但仍創歷年第3高紀錄；而且累計運作數量已達270萬台，創歷史新高。

由於今年新冠肺炎疫情爆發，造成工廠停工，加上美中衝突升溫，機器人新訂單增長不易，不過，隨著中國疫情已獲得控制，歐美地區也出現轉折，預期明年新訂單即可重拾成長動能，並在2022或2023年，重回疫情前水準。

陳世杰表示，過去5年，全球智慧製造、自動化生產發展迅猛，規模已擴增85%。去年來，面對美中衝突、新冠肺炎的考驗，機器人新訂單增長放緩，但累計運作數量仍舊不斷增加。

從數據結果顯示，機器人自動化趨勢沒有改變。陳世杰分析，美中衝突、疫情影響，刺激企業調整中國布局策略，加快製造業現代化升級、數位轉型的腳步，而機器人具備快速生產、客製化與成本效益3大優勢，滿足工廠轉型升級需求。

尤其人機協作機器人，搭配AI人工智慧軟體的彈性調整特色，提供多元化的生產方式，是去年唯一逆勢成長的類別，新增安裝量年成長11%。美林證券預估，未來5年，機器人的使用量將較目前倍增，吸引更多投資人青睞。

(時報資訊)