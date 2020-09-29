近期農產品因產銷失調，造成價格崩盤，引發農民怨聲，國民黨立委今天開記者會酸農委會主委陳吉仲是「堆肥主委」，處理產銷失衡只會花錢收購做堆肥，平常只會花錢搞大內宣、1450，國民黨立委李德維呼籲陳吉仲，「做不好，就下台吧！」

國民黨團書記長林奕華批評陳吉仲，最近香蕉價格崩盤，農委會什麼事都不做，民進黨執政者幾年屢次發生產銷失衡，造成穀賤傷農、果賤傷農，台灣農業這幾年彷彿是俄羅斯輪盤，都要靠運氣。林更批評陳吉仲當主委都是「冷氣房決策」、「迎合上意」。

國民黨立委陳玉珍也細數這幾年產銷失衡狀況，幾乎每年都有香蕉，其次還有火龍果、文旦、鳳梨等，2018年時任行政院長賴清德還教大家吃水煮帶皮香蕉，2018年的農委會主委林聰賢還說如果隔年產銷失衡要帶著陳吉仲一起切腹，行政院長蘇貞昌2019年也說農委會主委做不好就換人，如今連續三年香蕉都產銷失衡，「農委會這三年除了用大筆預算做大內宣、1450網軍，到底做什麼幫助農民？」

李德維也指出，他接獲農漁民大量陳情，農漁產品價格崩跌問題嚴重。農委會應該對此負責，而不是每次都花錢買來做堆肥，農委會應該要替農民找到好方向跟出口通路，必須有精密規劃。現在瘦肉精美豬還沒來，台灣豬肉價格已經大幅滑落，明年一月一日以後台灣豬農怎麼生存啊？陳吉仲做不好就應該下台。

(中時 )