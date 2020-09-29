美紓困利多，周一美國原油期貨反彈近1%；據了解，美國眾議院人士於上周四提出的2.4兆美元紓困方案，可望將在下周進行表決，眾議院議長與美國財政部長將持續協商，外界亦看好在總統大選前，美國有機會就新一輪紓困方案達成協議。

此外，挪威石油工會為訴求提升勞工權利，恐在30日發動罷工；挪威石油及天然氣協會表示，若石油工人進行罷工，挪威的石油公司計劃將關閉該國22%的石油和天然氣產量，約90萬桶/日，目前尚未宣布有多少會員將在第一波罷工中受到影響，為本周油市增添變數；其中美國原油漲幅0.9%，倫敦原油漲幅1.2%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.35美元，報每桶40.60美元；10月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.14美元；10月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.25美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.51美元，報每桶42.43美元。(商品行情網)

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