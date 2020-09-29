世界台灣商會聯合總會第26屆年會開幕典禮，有意參選下屆總統的台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦上午出席，副總統賴清德也將在下午參加閉幕典禮；台北市長柯文哲致詞時結尾卻喊出，「故鄉在哪裡，心就在哪裡」，「不管處在哪個地方，大家都是台灣人，大家一起為台灣努力」。

這場開幕典禮，除了蔡英文總統出席，柯文哲與鄭文燦也同台，柯文哲出席前被問到，會不會覺得大家會把你、蔡總統、鄭文燦做文章？看你們有沒有什麼互動？柯文哲只說，「你們媒體好壞喔！」

至於鄭文燦原本前一天答應透過幕僚答應，會後應該會受訪，但是離開時出電梯時，蔡英文總統先行離去，柯文哲及鄭文燦則走在一起，媒體要堵訪時，鄭文燦不發一語隨即離開，柯文哲則要記者去問鄭文燦。

柯文哲致詞表示，今年因為疫情的關係，很多活動都沒有辦法舉行，所以這次也是克服了很多困難才能舉辦台灣商會的年會，尤其要特別感謝從世界各地回來還要被隔離14天的台商們，可以說是排除萬難。

柯文哲說，要去如何思考與疫情共存，台北市政府下半年成立九個專案小組，包括體育、文化、建築、產業到資訊，去跟各個產業舉辦座談會，去思考如何因應所謂的新常態（New Normal），在疫情存在的狀況下，如何跟整個產業並存。

柯文哲表示，對新常態（New Normal）有新的想法之後，整個政府的施政必須針對新常態（New Normal）來應付，在明年2月，台北市政府會發布後疫情時代台北市產業轉型白皮書，來為後疫情時代產業轉型做好準備。

柯文哲提到從2015年起，台北市政府一樓設立創新創業辦公室，提供一站式的服務，不管是融資、補助、輔導，都有提供服務，在這幾年台北市規劃了23處的新創基地，今年會在開辦4個。另外，台北市政府2樓也有一個ITO辦公室，國外廠商來台投資，也是提供一站式服務。

柯文哲說，2019年FDI(Foreign direct investment)數據顯示，台北市已經占整個台灣75％，因為台北市規則清楚，所以外國廠商喜歡在台北市做生意，不管是新創產業或是國外廠商投資在台北市有有提供一站式服務。

柯文哲表示，根據「國際會議協會（ICCA）」2019年統計資料，亞洲國際會議城市排名由第6提升至第5，全球排名則由第20名進步至第19名，他要說台北很適合開會，所以台商明後年要舉辦世界年會歡迎在台北舉辦，北市府會提供最大協助。

柯文哲表示，「故鄉在哪裡，心就在哪裡」，不管處在哪個地方，大家都是台灣人，大家一起為台灣努力。

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(中時 )