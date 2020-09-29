劍湖山（5701）世界主題樂園為搶攻即將到來的中秋與國慶連假商機，10月1日至10月11日期間，憑健保卡出生年月日有「1」或「0」即享購票優惠，對中一碼499元，對中二碼299元。

此外，10月1日至10月11日期間，當日壽星入園只要99元；10月4日至10月7日手機出示與雲林偶戲節「男神時代」相關景物合照，入園可享299元購票優惠。

看準5G手機越來越受歡迎，劍湖山世界首次與神腦國際合作推出「坐G5抽5G手機」活動，只要在今年10月份，搭乘劍湖山世界「飛天潛艇G5」雲霄飛車或「5D冒險劇院」，線上登錄就有機會抽中5G手機。

在劍湖山世界現場購票，就可獲得「神腦好禮2重送」優惠券，憑優惠券序號至全台神腦國際門市申辦中華電信任一5G資費購機，就可抽iPhone手機，前500名再享現折500元優惠。

另外，中秋及國慶連假期間入園，憑當日入園票卡，即可參加博杯活動，有機會獲得劍湖山渡假大飯店貴賓套房一晚及劍湖山世界主題樂園季票一張等多項超值好禮。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，10月1日至4日中秋連假及10月9日至11日國慶連假期間，劍湖山世界舉辦「1、0 (與您)同歡慶！」門票優惠活動，遊客入園時，只要出示健保卡上國曆出生年月日，年份依民國年為準，有「1」或「0」，中１碼499元，中2碼299元，號碼不重複計算。

例如生日為102年08月08日，有「1」及「0」，即中2碼，可享門票299元優惠；生日為65年03月04日，只有「0」，即中1碼，可享門票499元優惠。

(工商 )