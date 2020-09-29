EMS龍頭鴻海（2317）及被動元件龍頭國巨（2327）宣布策略結盟，國巨集團確立穩定的出海口，激勵集團股全面噴漲，除母公司國巨勁揚6％之外，籌碼最輕盈的凱美（2375）率先漲停，電感廠奇力新（2456）早盤一度飆逾半根，買盤也擴散至被動元件類股，長假前展現補漲氣勢。

國巨在鉭質電容、晶片電阻及MLCC均已經是蘋果供應鏈，僅小尺寸01005的MLCC尚未導入iPhone，法人認為，鴻海集團將大力發展電動車，加上血統純正的蘋果供應鏈地位，國巨有機會透過鴻海切入蘋果的電動車供應鏈，加上既有的3C領域，國巨在下游出海口上獲致進展。

據悉，鴻海集團已經通令旗下各事業BU，將國巨列為策略供應商，要求積極導入國巨集團的被動元件，鴻海本身已經釋出相當大的採購量，若加入鴻海集團相關事業部門，整個鴻海集團對被動元件產能可望發揮強勁的吸納效果；國巨也藉此導入同集團的電感、鋁質電容。

由於蘋果陸續拉料，日商村田自8月開始受惠於蘋果拉貨、車市回溫，已經進入滿載稼動，另一家蘋果供應鏈日商京瓷，產能也被蘋果包下；業界以特斯拉今年交車輛50萬台估計，平均一台電動車對MLCC消耗量達1.2萬顆，約當一萬支手機的消耗量，光特斯拉一家，對MLCC的消耗量就約60億顆，隨著車市、5G手機在第四季加溫，以目前庫存水位來看，被動元件業界估計，明年農曆年之前供需有可能逆轉，這也是鴻海集團出手固料的原因之一。

國巨集團與鴻海結盟的利多消息獲市場認同，國巨集團股今日全面大漲，其中籌碼最輕盈的凱美率先亮燈，國巨漲幅一度超過6％，奇力新也一度飆逾半根漲停。

(工商 )