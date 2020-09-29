勞動部在3月放寬政府公共工程聘僱移工門檻由100億大幅調降為10億元後，8月再公告把門檻下修至1億元以上、工期1年半以上公共工程就可以聘僱移工，但內政部在今天的「跨國勞動力政策諮詢小組」中提案，希望開放一定面積以上的民間大型建設可引進移工。

日前內政部次長花敬群受訪時指出，如果開放外籍移工，可以紓緩民間缺工的問題，降低營造成本，也能避免房價上升壓力；內政部也在跨國勞動力政策諮詢小組提出相關提案。

據統計，截至今年8月為止，全台有69萬9154名移工，其中以重大投資營造業引進的達216名。台灣移工聯盟代表許惟棟表示，政府認為移工是補充性人力，不會影響本勞就業，但台灣引進移工30年，製造業有因為引進移工、成本下降，大幅提升競爭力嗎？漁船開放移工這麼多年，但船上往往僅有船長、輪機長是台灣人，其他人往往是移工。

據統計指出，自從引進移工後，製造業本勞薪資增加率僅剩0.05以下，更有出現負數的情況，許惟棟認為，產業已經習慣使用廉價勞動力，但這30多年來已經證明，這無助解決產業問題。

勞團呼籲，今天召開的「跨國勞動力政策諮詢小組」應該駁回內政部的要求，並應提出臨時提案調查本外勞薪資差距。

(中時 )