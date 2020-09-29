美國政府擬將大陸晶圓代工龍頭中芯國際列入出口管制名單，可能讓大陸半導體自主化進程再度遭到拖累，美國封殺大陸科技產業崛起的態勢也愈發明顯之下，大陸官媒《環球時報》的社論也提到，大陸科技業要為「新長征」準備。

社論提到，美國可以對西方企業發號施令，進而掌握整個科技產業的關鍵零組件供貨，這是一種根本性的威脅，從華為、字節跳動(TikTok母公司)、騰訊(WeChat母公司)等受到美國政府的威脅，這些陸企擁有一些應用乃至突破重要創新等技術，但基於美國半導體技術基礎上，只要這些技術或是設備掌握在美國人手上，對大陸科技產業發展都是威脅。

社論指出，面對如今情勢，大陸要掌握半導體的全部研發及產業鏈，才能擺脫美國控制，如今要為「新長征」準備，強調這將是場持久戰，也是中華民族偉大復興關鍵階段的全過程，美國搞不垮大陸，也作不了煞車，儘管這場博弈的難度不容低估。

對此，晨星股票研究（Morningstar Equity Research）發布最新報告認為，大陸半導體自主化還得花費10年時間，想要在2025年達成自給率70%的目標幾乎是不可能的是，加上若中芯國際制裁令為真的話，中芯國際股價中長期將有下滑40%的風險存在。

(中時新聞網)