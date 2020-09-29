農民看天吃飯，高雄市長陳其邁29日宣布編列千萬預算，10月1日起針對8種農作物加碼補助2成保費，幫農民面對天災時減輕損失；農業局以旗山香蕉為例，中央及地方補助後，估算每公頃最低自負1847元即可投保。

陳其邁在市政會議前宣布，為加強照顧農民、保障基本權益，10月1日起，在中央政府推動的農作物保險最高補助50％、每公頃3萬元基礎上，市府再加碼補助20％，適用範圍為水稻、芒果、香蕉、番石榴、荔枝、棗、木瓜、梨等8種農作物保險。

他說，很多縣市均已推出農作物保險補助，高市也參酌鄰近屏東縣的作法，希望以加碼補助保費力挺農民，讓他們在面對天災時，除了有中央的農業救助外，也能透過保險大數法則，相對減輕損失，市府預計為此編列1086萬元。

高市農業局代理局長王正一以旗山蕉農50萬香蕉收入保險為例試算，每公頃全保費6158元，中央補助一半、3079元，高市府再補助2成、1232元，算下來農民只需自行負擔1847元；若投保最高額的60萬元香蕉收入保險，每公頃則需自負6755元。

王正一表示，香蕉收入保險全台投保率約1％，整體來說不算多，但盛產香蕉的高雄農民接受度較高，目前已有96多戶投保、總面積47公頃，為全國第一，相信在市府加碼補助保費後，投保戶數能夠增加，並帶動其他作物保險風氣。

(中時 )