香蕉豐收導致蕉價崩盤，南投也是其中一主要產地，南投的國民黨立委馬文君指出，農委會不是不知道問題所在，但卻始終無法解決，只會不斷編列預算收購，形成拿納稅人的血汗，把農民的心血買下來餵豬，或者掩埋的惡性循環。

馬文君指出，台灣香蕉產銷連年失衡，2017年初，每公斤批發價格曾經飆破100元，也曾經不到10元，波動劇烈，即便部分蕉農自主減產，但因為香蕉畢竟容易種植又好賣，不斷吸引新手農民投入，產量還是有增無減。而近年來風調雨順，無重大天災，豐收又讓失衡，更加惡化。

馬文君也提到，南部蕉通常在春夏上市，秋冬則是中部蕉，南投縣正是主要產地。南部蕉都無法消化，中部蕉更乏人問津，而農委會已經在南部啟動收購多日，既然要收購，就該全國一視同仁。

馬文君說，農委會不是不知道問題所在，但卻始終無法解決，只會不斷編列預算收購，形成拿納稅人的血汗，把農民的心血買下來餵豬，或者掩埋的惡性循環。他也呼籲農委會主委陳吉仲，「這才是你的本務，別再只顧著推銷萊豬了！」

(中時 )