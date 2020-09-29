台中發生一起汽車猛衝對向車道車禍，造成8人受輕傷。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市民權路與自由路口今天上午近9時發生一起疑似汽車暴衝連環車禍，一輛mini cooper汽車衝撞對向車道，連環撞擊8輛行駛中的機車，騎士驚嚇倒地受傷，釀成8人受輕傷意外，汽車駕駛72歲李姓婦人並未受傷、也未酒駕，警方初步研判為李婦年紀較大，該路段車流量多駕駛技術及一時反應較差所致，目前仍在現場處理中。

警方表示，這起車禍發生在上午8時51分左右，李婦駕mini cooper汽車沿民權路往自由路方向行駛直行，不知何故車子突然跨越雙黃線，衝撞對向行駛的8部機車，8部機車受到程度不一程度碰撞，多輛被撞倒在地、1輛橫倒在汽車車頭，騎士都飽受驚嚇，造成約8人輕傷送醫治療，其中有1人疑似小腿骨折。

台中發生一起汽車猛衝對向車道車禍，造成8人受輕傷。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中發生疑似mini cooper暴衝車禍，造成7、8人受輕傷。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

經查李婦與8名機車騎士均無酒駕。警方初步研判疑為駕駛李婦年紀較大，該路段車流量多駕駛技術及一時反應較差所致，全案由交通警察大隊分析研判進一步釐清肇事原因。

(中時 )