外資狂買台灣50反1，大手筆避險看空台股？

外資連續幾天大買元大台灣50反1（00632R），達人分析，由於台股、美股長期還是走多，外資調整策略，改以期貨與台灣50反1作為操作工具，避險為主。若看到外資大幅度賣超台灣50反1，且期貨淨多單持續增加，台股回檔修正將結束。

台股最大反向ETF的元大台灣50反1（00632R），由於外資大買，不僅規模已突破千億元，9月23日結算規模還擠下台股ETF規模第一大的元大台灣50，以億元之差登冠軍，代表投資人避險意識高漲。

財金系教授鄭廳宜分析，外資賺波段行情的方式改變，以往外資是使用現期貨的操作方式，當現貨還在高點，就開始在期貨布局空單，當外資布局淨空單達2萬口以上，接下來就大殺現貨。

「不過，這一次有所改變，以長期趨勢來看，台股與美股還是走多頭，所以外資無法如過去在期貨大量布局空單後，大殺現貨；這次外資是使用期貨與台灣50反1作為操作工具，賺取波段行情。」鄭廳宜解釋。

事實上，外資在9月8日開始大買台灣50反1，到24日為止買超132萬張。同時，9月17日連續3天在期貨大幅度減少多單（9月17日淨多單減少6,019口、9月18日淨多單減少1,359口、9月21日淨多單減少8,306口），外資在期貨的淨多單從9月16日32,528口，短短3個交易日減少19,370口，9月21日的淨多單僅剩13,158口。

鄭廳宜表示，近期外資開始殺現貨，（24日外資在現貨大賣超487億元），近3天大盤大跌531點，目的應該是要在期貨布多單，果真25日台股期貨淨多單達8,000多口。

「台灣50反1只適合短期操作，因此台股拉回只是短期，即便外資在現貨持續賣超，只要還在期貨布局多單，盤勢再拉回的幅度就不會太大了。」鄭廳宜總結，接下來只要看到外資大幅度賣超台灣50反1，且期貨淨多單持續增加，台股回檔修正應該就結束。

價值投資達人股人阿勳表示，外資買元大台灣50反1有兩種情形：代表看空台股，現在的情形顯然不是這種，若是看空，外資大可賣掉手中持股。二是做避險操作，對於未來情勢處於觀望，也代表市場的不確定性高，「這其實在外資操作策略很常見，端看各家風格比例也有所不同。」股人阿勳坦言，股市長期趨勢還是多頭，只是現在股價太貴了，以他為例，目前持股水位已降至50%。

至於台海危機會不會影響股市，鄭廳宜直說不可能發生戰爭，「雖然美元指數稍微反彈，但台幣還是很強，未來有可能會升到28元，以前都說『台灣錢淹腳目』，現在是『台灣錢淹肚臍』，代表外資錢都敢進來。」鄭廳宜分析，現在金錢與政權都已經結合一起，外資既然敢來台灣投資，台海危機也就不太可能發生。

本文由PressPlay專欄作家鄭廳宜授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)