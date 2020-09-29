人民幣中間價29日報6.8171元，較28日6.8252元，升81個基點，中止連6日貶值。29日中間價較28日下午4時30分收報6.8209元，升38個基點。較28日晚上11時30分收報6.8106元，貶65個基點。

香港信報報導，人民銀行29日將進行人民幣1,000億元逆回購（附賣回）操作，期限14天。29日有2,000億元逆回購到期，據此計算，公開市場單日淨回籠1,000億元，高於28日的600億元。

據路透統計，本周公開市場共有4,000億元逆回購到期。

(工商 )