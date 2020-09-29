人民幣中間價止跌升81個基點 人行進行千億逆回購 10:432020/09/29 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣中間價29日報6.8171元，較28日6.8252元，升81個基點，中止連6日貶值。29日中間價較28日下午4時30分收報6.8209元，升38個基點。較28日晚上11時30分收報6.8106元，貶65個基點。 香港信報報導，人民銀行29日將進行人民幣1,000億元逆回購（附賣回）操作，期限14天。29日有2,000億元逆回購到期，據此計算，公開市場單日淨回籠1,000億元，高於28日的600億元。 據路透統計，本周公開市場共有4,000億元逆回購到期。 (工商 ) #基點 #逆回購 #人民幣中間價 #收報 #公開市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 收購近千萬美元票據 香港大D會相救 恒大股債強彈 04:102020/09/29 財經要聞 總統大選辯論開戰 美股大漲 04:102020/09/29 全球財經 《國際產業》日本電信商NTT：擬4兆日圓完全收購Docomo 09:092020/09/29 財經 價格便宜＋違約率低 亞高收看俏 04:102020/09/29 投資理財 河靜鋼 10月起供料給中鋼 04:102020/09/29 產業．科技 甩陰霾，創單日漲幅11年新高 中國平安增持 滙控大漲 04:102020/09/29 全球財經 陸十一連假遊客 上看5.5億人次 04:102020/09/29 全球財經 改寫支付史 數位貨幣拚超級錢包 04:102020/09/29 產業財經 看膩三亞比基尼 來點西北的遼闊 04:102020/09/29 焦點新聞 台股連續二日反彈 指數站上12,500點關卡 09:252020/09/29 財經 財經熱門新聞 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 財經 不怕中芯被掐死！拚晶片業續命 陸官媒喊「新長征」準備 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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