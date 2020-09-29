新冠疫情2月爆發以來相當困擾經濟運行，台灣經濟研院觀察近期現象，全球經濟正從疫情危機中緩步復甦，廠商對景氣看法亦較先前調查樂觀，8月製造業景氣燈號轉為黃藍燈，結束先前連續五個月呈現衰退的藍燈表現，且就景氣信號分數來看，8月信號分數已連續兩個月走高，顯示疫後以來製造業景氣明顯復甦！

台灣經濟研究院29日公布2020年8月製造業景氣概況，暖身製造業景氣信號各主要組成項目的領先觀察。整體製造業景氣信號值由年7月9.97分，增加1.03分至8月之11.00分，燈號轉為代表低迷的黃藍燈。

台經院景氣預測中心指出，時序進入電子終端產品備貨旺季，帶動國內出口、製造業生產指數與外銷訂單年增率擴大，廠商對景氣看法亦較先前調查樂觀，有助於拉抬經營環境面、原物料投入面與需求面指標表現。

值得注意的是，8月份台經院景氣預燈號產業別的消長，台經院觀察，呈現衰退的藍燈比重由7月的62.80％減少至8月的52.01％，低迷的黃藍燈由15.92％增加至22.76％，持平的綠燈由21.28％增加至24.22％，而代表揚升的黃紅燈比重為1.01％，本月無代表繁榮的紅燈。8月也是疫後以來第一次亮出代表揚升的黃紅燈。

台經院指出，就細部產業來看，除金屬基本業、運輸大類景氣燈號持續維持衰退的藍燈，其餘大多數產業已回到景氣持平的綠燈，電腦、電子產品及光學製品大類中的資料儲存媒體業則是領先所有產業，亮出疫後以來代表景氣揚升的黃紅燈。

(工商 )