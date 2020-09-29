上證指數29日開盤報3,231點，上漲14點，漲幅為0.45％。深成指開盤報12,843點，上漲82點，漲幅為0.64％。滬深300指數開盤報4,608點，上漲26點，漲幅為0.58％。創業板指數開盤報2,538點，上漲17點，漲幅為0.68％。

香港信報報導，各類股普遍上漲，有色金屬、鋼鐵、化工股上漲逾1％。金融、石油、電力、房地產、水泥股持穩。煤炭股偏軟。

(工商 )