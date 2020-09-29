滬深兩市高開 上證指數上漲0.45％ 10:392020/09/29 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上證指數29日開盤報3,231點，上漲14點，漲幅為0.45％。深成指開盤報12,843點，上漲82點，漲幅為0.64％。滬深300指數開盤報4,608點，上漲26點，漲幅為0.58％。創業板指數開盤報2,538點，上漲17點，漲幅為0.68％。 香港信報報導，各類股普遍上漲，有色金屬、鋼鐵、化工股上漲逾1％。金融、石油、電力、房地產、水泥股持穩。煤炭股偏軟。 (工商 ) #漲幅 #開盤 #上證指數 #滬深兩市 #高開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中芯轉單效應有望延續 聯電ADR股價飆17％、溢價逾5％ 08:382020/09/29 財經 秋節前氣勢旺 台股開盤漲逾百點 聯電飆漲逾5％ 09:152020/09/29 財經 紓困3.0預算浮編 超誇張 04:102020/09/29 時論廣場 台股連續二日反彈 指數站上12,500點關卡 09:252020/09/29 財經 台灣半導體 10年後產值挑戰5兆元 04:102020/09/29 財經焦點 街頭雞戰1／繼光香香雞睽違20年強勢回歸 加盟金震撼市場 08:462020/09/29 財經 操盤心法－國內外變數干擾 長線仍可期待 04:102020/09/29 證券．權證 權證星光大道－友達 布局多元利基應用 04:102020/09/29 證券．權證 華新10月盤價再漲 燁聯將跟進 04:102020/09/29 證券．權證 故國變客地 何處是歸途（上） 04:102020/09/29 兩岸藝文 財經熱門新聞 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 財經 不怕中芯被掐死！拚晶片業續命 陸官媒喊「新長征」準備 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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