為搶攻秋冬餐飲商機並為飯店帶進更多人，台北晶華酒店宣布為慶祝酒店成立30周年，自9月30日起至10月11日在館內azie中庭餐廳推出「爐烤肋眼牛排．無限挑戰」活動，每份8盎司的牛排加沙拉、湯與甜點的原價1,240元，免費加入「晶華會」成為會員，每人僅需980元，除現省260元，並可以一盤、一盤、再一盤，無限量的大啖柔嫩多汁、肉香四溢的美國肋眼牛排。

晶華酒店的「爐烤肋眼牛排」曾在各大美食評比中獲得多次冠軍，為晶華酒店最為暢銷的招牌美食之一，不僅是在酒店內的自助餐及azie餐廳推出時廣受消費者喜愛，也發展成外賣禮籃，除了在感恩節、聖誕節、過年圍爐等時間點可以買到之外，其他任何時間也都可以訂購，各式企業或是親友相聚的派對場合，都可以豪邁的享用擁有慶祝和歡聚意義的美味。

晶華酒店出品的爐烤牛排，豪氣地選用美國特選級、重約9公斤的肋眼部位，因其油花飽滿且分布均勻，整塊入箱烤後肉質不易乾柴，反而更富彈性，進爐燒烤之前，主廚僅會使用黑胡椒與海鹽進行調味，經過調料濕式熟成後的肋眼牛肉，接著將經過有如三溫暖般的特殊爐烤過程，這是師法2012年受邀前來晶華客座的米其林星級餐廳-美國亞歷山大牛排館Alexander Steak House的獨門技術，烤箱採取分段控溫控濕，先將烤箱預熱至高溫、快速放入肋眼牛肉，高溫爐烤使其佈滿胡椒粒與粗鹽的外層融化、揮散多餘的水氣，讓外皮焦香酥脆的同時亦能鎖住內層肉質的軟嫩多汁，接下來逐步降低其溫度、調整濕度，利用肉身表層所附著的高度餘溫，使熱氣平均地流動於內層，肉質亦可均衡的舒展、吸收由上而下緩慢滲透的調味菁華，造就出外層酥焦淺脆，內層肉色紅潤、口感柔嫩的甘甜牛肉。

負責此次活動主要烹調過程的晶華酒店大廚房主廚陳向華表示，初出烤爐的牛肉最好先放置約15分鐘之後再切片，這樣可以讓鮮甜的肉汁封存於肉裡，客人點餐後、服務人員會將爐烤牛肉放置於專用的保溫餐車中，推至客人桌邊、分切出滿足客人需求的直送美味。

(工商 )