國民黨籍屏東縣議員鄭雙銓2018年遭屏東地檢署查獲以每票500元代價賄選，屏東地院依選罷法判鄭4年、褫奪公權4年。高雄高分院29日駁回鄭的上訴，可上訴。

鄭一審宣判後強調自己被栽贓、是清白的，一定會上訴到底，但屏東選委會依法停止他的職權，但鄭仍保有議員資格，除非上訴後改判無罪，才可於任期屆滿前復職。

檢警查出，鄭雙銓涉嫌以每票500元代價向選民買票，檢方去年11月時扣得疑似選舉人名冊等證物，並傳喚相關人到案說明，收賄的選民訊後也繳回賄款1500元，當時檢方以違反選罷法且有勾串共犯、證人及滅證之虞為由，向法院聲請羈押，屏東地院最後裁定10萬元交保。

一審屏東地院依《選罷法》第99條第一項交付賄賂罪，處4年徒刑，褫奪公權4年。另一名張姓椿腳則遭判1年8月、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育課程2場次，禠奪公權2年。

當時，屏東地檢署也對鄭提民事當選無效之訴，2019年12月屏東地院宣判鄭當選無效，可上訴。二審高雄高分院駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

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(中時 )