中秋連假即將到來，不少民眾摩拳擦掌規畫出遊，有鑑於桃園石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景區，假期容易湧入大量遊客，加上台三線中豐路鄰近新竹風景區的人潮，恐造成交通壅塞，龍潭警分局特地在相關路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。

龍潭警方指出，由於中原路路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵至中豐路，為避免交通壅塞，建議民眾行駛替代道路：龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

警方也請民眾留意，1日上午6至12時，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道執行高乘載交通管制，各駕駛人務必掌握交通動態及各項管制、服務措施，除可直撥龍潭警分局勤務中心電話034891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站http：／／www.motc.gov.tw查詢。

龍潭分局長陳清華也呼籲駕駛人應「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多利用規劃行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財務的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。

(中時 )