台中市政府警察局第四分局長吳耀南為感謝分局8位工友、司機經年累月的辛勞付出，中秋節前夕特別親自一一致贈禮金，感謝並祝賀他們佳節愉快。
警方指出，警政工作的推行，不單只是靠警察同仁就能完成，相當多的事前行政作業、公文傳遞，以及廳舍環境打掃維護等重要環節，背後有賴一群默默在為機關付出的無名英雄，那就是分局的工友與司機。
警方表示，黎明派出所工友劉○春，因緣際會下在18歲時即在警察機關服務，迄今將近35年；南屯派出所工友江○美，也服務30年之久，都將人生大半美好歲月時就奉獻給派出所，實在功不可沒。
分局長吳耀南表示，司機工友們就像螺絲釘一樣，默默地辛勞付出，順利維持機關的正常運作，對機關而言，每一位都缺一不可、十分重要。由衷感謝司機與工友無論晴雨皆堅守崗位、任勞任怨為警察同仁服務，所有工作夥伴都是我們的家人，在此誠摯地向辛苦付出與貢獻的夥伴們表達最深感謝，並祝福中秋佳節愉快。
(中時 )
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