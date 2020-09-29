藉由讓孩子動手製作、品嘗客家美食，增加文化體驗。（黃婉婷攝）

為讓客家文化於下一代紮根，楊心國小附設幼稚園2年前申請客語沉浸式教學計畫，將學習環境融入客家元素，讓文化成為生活的一環，並從音樂韻律出發，將節拍導入日常用語，以趣味的方式吸引孩子，從中習得博大精深的客家文化。

桃園市楊梅區為典型客家庄，7成居民皆為客家人，幾乎無人不通曉自家母語，但隨著時代更迭，後代傳承越來越少，楊心國小感嘆於此，連續8年申請客語生活學校，增加客家文化體驗，楊心附幼則從2年前跟上國小腳步，讓孩子及早接受母語薰陶。

走進附幼彩虹班，孩子們以客家元素當作繪圖、積木創作的靈感，除積木區貼滿客家土樓示範照外，勞作區則以客家花布作為原料，製成一個個獨具特色的作品；教師也從美食下手，提供傳統料理如薑絲炒大腸、紅粄供孩子品嘗與製作，由於「吃飯就是上課」，也成為學生最期待的時光。

除了環境塑造外，鼓勵孩子開口講母語，其實難度更高。園主任張肇真表示，由於她研究所時曾修習客語兒歌，因此習慣用打節拍的方式，讓孩子在遊戲中學習日常用詞，再搭配朗朗上口的兒歌旋律，用趣味性來淡化羞澀的心，「不強調講客語，才是最好的教學方法。」

張肇真認為，孩子就像顆種子，在多元教材的培養下，文化自能內化成日常，就像曾有學生在畢業時，自發提出「客語致詞」的要求、也會拉著父母嚷嚷課堂所學，讓3位教師們相當感動，表示皇天不負苦心人。

(中時 )