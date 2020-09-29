台灣通訊學會今日舉辦「5Gx數位轉型高峰論壇」，中華電(2412)總經理郭水義表示，面對5G時代轉型，電信業很難只憑一己之力，必須廣結盟友，也期望政府可以打造友善環境，帶頭創新，帶領電信業5G打進世界盃。

郭水義表示，中華電目前5G的基地台約3000座，預計年底會到4000座，採用高低頻搭配，就終端來說，支援的手機也已經從原本的5款成長至24款，經過三個月努力，得到國際高度評價，國際測試機構台灣5G成績名列前茅，下載速率全球第四，上傳也是全球第六。

就企業專網方面，郭水義表示，中華電企業專網推動是採用雙網並行，不僅提供網路也有專網，可以透過標下的商用頻段，快速協助企業界推動企業商頻專網，好比說中華電也與日月光合作智慧工廠，透過5G大連結低遲延特性在日月光(3711)場域試驗，至於在智慧農業推廣，與13個縣市17個業主合作，目標提升產量產值，促進農業轉型。

郭水義表示，面對5G時代轉型，電信業很難用一己之力打造各行各業需求，因此，中華電必須要廣結盟，透過AI、大數據、雲端、資安等打共價值，全民升級百業升級，5G碰上數位轉型是無限大的，也期望政府可以打造友善法規，帶頭創新應組台灣隊打國際盃。

(時報資訊)