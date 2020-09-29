臺企銀（2834）統籌主辦台灣銅業科技新台幣24億元聯合授信案，於26日舉行簽約儀式。此次聯貸案獲得合庫、台銀、農業金庫、一銀及華銀等參貸行熱烈參與，籌措資金將提供公司未來營運所需資金，加強亞洲與國際市場業務拓展。

台灣銅業科技為專業銅製電線電纜回收及銅條製造商，董事長魏千芸擁有超過30年產業經營管理經驗。公司自1996年成立迄今，擁有一般事業廢棄物清除及處理、銅二級冶煉程序等合格證照，為業界少數具有回收及製造的雙證造廠商。

台灣銅業科技公司的產品已在業界建立良好信譽及口碑，產程亦通過ISO 9001、ISO 14001等國際認證，主要交易對象多為上市櫃公司等知名企業，營運及信譽皆為業界翹楚。

台灣銅業科技生產銅製品主要為8mm與2.6mm的無氧銅條，因質量均佳而深受業界好評且供不應求。為順利達成主力客戶逐年提高的訂單需求，近年增建新廠並汰換部分老舊設備，大幅強化產能縮短出貨時程，穩固產業地位。

臺企銀表示，此聯貸案獲得參貸行熱烈參與，顯見銀行團對台灣銅業科技經營現況及管理團隊肯定，對公司未來營運規畫亦深具信心。此次聯貸案將提供公司未來營運所需資金，加強亞洲與國際市場業務拓展，業務規模及營收獲利可望再創新猷。

(時報資訊)